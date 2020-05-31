Коронавирус побил новый рекорд в мире: обнародованы печальные цифры

В субботу, 30 мая, в мире обнаружено 124 103 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ресурс Worldometers.

В Бразилии за сутки диагностировали 30 102 зараженных COVID-19, в США – 23 290, в России – 8 952, Индии – 8 336, Перу – 7 386, Чили – 4 220, в Мексике – 3 227, Пакистане – 2 429, Катаре – 2 355, Иране – 2 282, и случаи в других странах. В частности, новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

29 мая в мире диагностировали 125 511 заражений коронавирусом.

28 мая в мире за сутки обнаружили 116 304 заражений COVID-19.

27 мая – 106 475 случаев болезни.

26 мая – 92 060 заражений коронавирусом.

25 мая – 87 800 случаев.

Отметим, что за сутки 30 мая в мире обнаружено рекордное число заболевших.

Как сообщал “источник”, в Южной Кореи новая вспышка коронавируса – власти ужесточают карантин после новой вспышки COVID-19, власти объявили о закрытии более 500 школ, работу прекратят музеи и театры.