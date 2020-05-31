Готовит “подарок” Путину: Трамп сделал неожиданное заявление о саммите G7

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что саммит “Большой семерки” (G7) нужно отложить до осени и пригласить на него Россию

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, нынешний формат группы устарел, в нее нужно пригласить еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

“Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире”, – сказал он.

Отмечается, что Трамп хочет провести саммит в 2020 году не раньше сентября. В пресс-службе Белого дома добавили, что глава США планирует обсудить во время встречи ситуацию с Китаем.

Как известно, Россия была членом G8 с 1997-го до 2014 года, ее исключили из-за аннексии Крыма.

Саммит G7 планировали провести в конце июня в Вашингтоне, однако из-за коронавируса в конце марта президент США принял решение организовать встречу по видеосвязи.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может призвать лидеров стран G7 собраться на саммит в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид, несмотря на ситуацию с коронавирусом.