Уже война? На админгранице с Крымом пропал украинский пограничник со следами борьбы

В субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту похитили украинского военного.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины на Facebook-странице.

Пропажу бойца ВСУ заметили около 05:00. В воинской части сразу начали его поиски, однако они не дали результатов. Также военнослужащий не отвечал на телефонные звонки.

По предварительной информации, украинского бойца похитили боевики. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

“В настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Покровск (ранее – Красноармейск) Донецкой области преступники похитили и пытали участника боевых действий, добровольца, ветерана АТО.