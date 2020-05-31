День ангела Юлии: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

В воскресенье, 31 мая, традиционно отмечаются именины Юлии, установленные в честь памяти Иулии Анкирской (Коринфской).

“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе, которые вы можете отправить обладательницам этого имени.

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Юлия, поздравляю с днем рождения! Желаю надежных друзей и веселых подруг. Фантастических желаний и их исполнения. Здоровья, любви, харизмы, успеха, удачи, удовольствий, сюрпризов и радости. Всегда верь в себя и много улыбайся!

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С днем рождения, Юленька! Желаю быть юной и мечтательной, любимой и счастливой, интересной и удивительной, яркой и неповторимой. Пусть будет много прекрасных цветов, сладких грез, радостных встреч, приятных сюрпризов и замечательных моментов, и не только в твой день рождения, а каждый день в твоей жизни.

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Юленька, в твой персональный праздник желаем оставаться всегда такой же невероятной, солнечной, оптимистичной, веселой и неповторимой. Будь всегда счастлива, любима и довольна собой.

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Дорогая Юленька, от души поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать великолепных стартов в жизни, великих дел, блестящих побед и по-настоящему интересных увлечений. Милая Юлия, оставайся всегда такой же прекрасной и мечтательной, неотразимой и веселой, чудесной и разносторонней, счастливой и необыкновенной!

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Юлия, поздравляю Вас с днем рождения! Пусть в Вашей жизни будет много радости и тепла, успехов и достижений, приятных сюрпризов и интересного общения. Желаю Вам крепкого здоровья и удачи, и пусть у Ваших близких тоже все будет хорошо!

***

Тебе я строки посвящаю,

Ведь девушка ты – просто класс!

Другой такой не повстречаю,

Одна ты, Юлия, у нас!

Незаурядная, смешная,

Открытый, добрый человек,

Тебе, лишь счастья я желаю,

Любви, здоровья, сотен лет!

***

Путь подарят счастье, Юлия, тебе

Все твои мечты, надежды и желания.

В твоей легкой и удачливой судьбе

Будет только счастье, процветание!

И пусть каждый день тебя встречает,

Дарит лишь гармонию, любовь.

И жизнь пусть будет лишь такая,

Чтоб была радость вновь и вновь!

***

С днем Рожденья, Юлечка!

Желаю не скучать.

И год свой новый будущий

С праздника начать.

А дальше все как в сказке

Пусть будет у тебя.

Добро пусть побеждает,

И сплошь творятся чудеса.

И реки тебе денег,

И моря любви,

И принца на коне

Не хуже, чем Бред Питт.

***

Юля, не зря твоя планета – Солнце,

И ты сама, как свет в оконце!

Согреешь всех своим теплом,

Любовью, лаской и добром!

Поздравок наш пусть шутливый –

Сбудется, как сон красивый:

С рассветом, затаив дыханье,

Ты только с принцем жди свиданья!

На яхте белой с морским бризом

Лети к немыслимым сюрпризам!

***

Юленька, тебе желаем

Быть счастливей всех вокруг.

О тебе мы точно знаем,

Что ты самый верный друг!

Пусть уходят прочь невзгоды,

Пусть несчастья стороной

Все тебя обходят, Юля,

Убегают пусть долой!

Пусть найдешь свою любовь ты,

Пусть она тебя найдет,

Пусть тебя похитит радость

И удача украдет!