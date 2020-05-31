Где отдохнуть в Украине летом-2020: главные направления и цены

Пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин существенно повлияли на планы украинцев на отдых летом-2020, ведь границы некоторых стран остаются закрытыми.

“источник” рассказывает, где можно отдохнуть в Украине.

Главных направлений для туризма два: те, кто любят пляжный отдых, могут смело отправляться на юг страны, кому по душе горы и активный отдых – на запад.

В Одессе цены на аренду жилья в сезон должны упасть из-за отсутствия иностранных туристов, прогнозируют риелторы, но отдых в отелях будет по-прежнему дорогим. Номер в отеле с видом на Черное море обойдется в 20 тысяч гривен на двоих на неделю.

Дешевле можно отдохнуть на берегу Азовского моря. Например, в Геническе в июне номер на двоих обойдется в 550 гривен за сутки, в июле и августе – 750 гривен. В Кирилловке неделя отдыха на двоих с питанием обойдется примерно в 20 тысяч гривен.

На курортах Карпат цена за номер на одну ночь стартует от 1000 гривен, но есть варианты и дешевле, все будет зависеть от уровня номера и услуг, которые предоставляются для гостей.

Как сообщал “источник”, в Одессе, несмотря на карантин, люди уже отдыхают на пляжах.