День Киева-2020: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В воскресенье, 31 мая, в столице Украины традиционно празднуют день Киева. Несмотря на то, что в этом году празднование осложнено мерами карантина, некоторые мероприятия будут доступны онлайн и не только.

Кроме того, своих друзей и близких всегда можно поздравить в сети. “источник” собрал открытки и поздравления, которые можно отправить вашим знакомым киевлянам.

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

Столица Украины нашей,

Сегодня отмечает день рождения.

И нет на свете города уж краше,

Чем город замечательных людей.

С днём рождения столица,

С днём рождения Киев!

Будем снова веселиться,

Говорить любви слова….

С каждым годом ты всё краше,

Подрастаешь не спеша,

Хоть становишься ты старше,

Но всё также ты — хорош!

Процветай, живи в достатке,

Принимай своих гостей,

Угощай всех вкусно, сладко,

Ждём хороших новостей.

Именинник Киев-град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Как ранее сообщал “источник”, из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса в этом году День Киева будут отмечать 31 мая в основном в теле- и онлайн формате.