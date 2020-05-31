День Киева-2020: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В воскресенье, 31 мая, в столице Украины традиционно празднуют день Киева. Несмотря на то, что в этом году празднование осложнено мерами карантина, некоторые мероприятия будут доступны онлайн и не только.
Кроме того, своих друзей и близких всегда можно поздравить в сети. “источник” собрал открытки и поздравления, которые можно отправить вашим знакомым киевлянам.
Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого доброго, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей чистыми улицами, чистыми помыслами и чистыми делами. Пусть этот красивый город дарит много позитивных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.
Столица Украины нашей,
Сегодня отмечает день рождения.
И нет на свете города уж краше,
Чем город замечательных людей.
С днём рождения столица,
С днём рождения Киев!
Будем снова веселиться,
Говорить любви слова….
С каждым годом ты всё краше,
Подрастаешь не спеша,
Хоть становишься ты старше,
Но всё также ты — хорош!
Процветай, живи в достатке,
Принимай своих гостей,
Угощай всех вкусно, сладко,
Ждём хороших новостей.
Именинник Киев-град нам безумно нравится,
Белыми каштанами издавна он славится!
Киевляне, вам желаю доброты и света,
Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!
Дорогие киевляне, поздравляю вас с днем рождения вашего города! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Как ранее сообщал “источник”, из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса в этом году День Киева будут отмечать 31 мая в основном в теле- и онлайн формате.