Еще больше гроз и ливней: карта и прогноз погоды на 31 мая

31 мая, в последний день весны, Украину накроют грозы и дожди. Больше всего осадков ожидается в восточных, южных и центральных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в указанных регионах ожидаются грозы. На остальной же части страны прогнозируют дожди на протяжении суток.

В среднем температура воздуха по Украине 31 мая составит от 11 до 22 градусов тепла, ночью синоптики прогнозируют от 7 до 13 градусов.

В столице Украины в воскресенье будет дождливо. Днем от 15 до 17 градусов тела, ночью – от 11 до 13 градусов с отметкой плюс.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики заявляли, что в первые дни лета в Украину может прийти жара – в некоторых областях температура поднимется до 25 градусов. Специалисты связывают потепление в Украине с общим изменением погоды в странах Европы.