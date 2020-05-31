Доктор-пес: в США четвероногому терапевту присвоили ученую степень, видео

Политехнический университет Вирджинии присвоил почетную докторскую степень ветеринарных наук необычному сотруднику университета – 8-летнему лабрадору по кличке Муз.

Об этом сообщается на сайте университета.

Муз работает в университете с 2014 года в Центре по предоставлению психологической поддержки и участвует в поддержке ментального здоровья сотрудников и студентов. Наряду с посещением футбольных матчей и студенческих мероприятий он помогает справляться с тревогой, травмами и другими психологическими проблемами.

За время работы, Муз помог тысячам студентов и принял участие в более чем 7,5 тысяч консультаций, говорит его владелец, психолог Трент Дэвис.

Не так давно лабрадору диагностировали рак простаты. Он проходит курс лечения, врачи дают позитивный прогноз на выздоровление пса.

Как ранее сообщал “источник”, в Харькове собака спасла жизнь своей пожилой хозяйке.