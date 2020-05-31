Если ваш ребенок не любит ходить в детсад: как решить проблему

Большинство родителей не по наслышке знают, как порой бывает сложно заставить ребенка пойти в сад.

“источник” подготовил рекомендации для тех, чьи дети без желания посещают дошкольные учебные заведения.

Не нужно торопить ребенка

Вы должны понять, что сборы ребенка в сад могут быть длительными. Если собирать малыша в панике и суете, у него садик будет ассоциироваться с переживаниями и нервозностью. Таким образом, старайтесь выделить на это как можно больше времени.

Не нужно прогуливать садик

Если по разным причинам вы не можете водить ребенка в сад, то ему потребуется куда больше времени для адаптации. Чтобы в садике ему было комфортно, нужно регулярно туда ходить и заводить друзей.

Исключение могут составлять болезни, а не нежелание ребенка идти в сад.

Не нужно пугать детским садом

Не вздумайте говорить, что садик – это некое наказание для малыша. К примеру, родители, которые говорят, что в саду с малышом “нянчиться никто не будет”, то ребенок, конечно же, будет бояться этого места.

Нужно дать понять, что садик – это хорошее место, ведь там много игрушек и друзей.

Не говорите плохо о воспитателях при ребенке

Если при ребенке вы позволяете себе плохо отзываться о воспитателях или же других детях из сада, то ваше чадо может прийти в выводу, что в саду все глупые и плохие.

Более того, несмышленыш сможет передать ваши слова, находясь в детском садике.

Напомним, что в Украине начали открываться детские сады в связи со смягчением карантина.