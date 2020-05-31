Молчали 6 лет: российские медики признались в участии в войне на Донбассе, видео

Врачи в российском городе Гуково официально признались в том, что они принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Слова медиков записали на видео, которое было опубликовано в социальных сетях. Кадры записали, когда они жаловались журналистам из-за невыплаты надбавок за работу с больными COVID-19.

На опубликованных кадрах врачи говорят, что им до сих пор не заплатили “боевые деньги” за участие в войне.

Также врачи проговорились, что им запрещали ранее об этом публично заявлять.

Очевидно, что российские врачи принимали участие в войне на стороне пророссийских боевиков.

Напомним, что в России из-за переполненных больниц не принимают пациентов, у которых может оказаться коронавирус.