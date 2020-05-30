Под Киевом откроют мемориал воинам АТО: как он будет выглядеть, видео

В пригороде Киева, городе Буча, к Дню независимости Украины собираются открыть Аллею Славы – мемориальный комплекс погибших на Донбассе бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук на своей странице в Facebook.

Аллею Славы, по его словам, планируют разместить рядом с Чернобыльским сквером, рядом с Центральным домом культуры. На аллее разместят портреты местных Героев АТО, фотографии и карты самых крупных боев войны на Донбассе.

“Мы платим большую цену, война забирает лучших сыновей Украины и наше задание – выучить и помнить каждого из Героев”, – пишет мэр.

Как сообщается, процедуру закупки скульптуры уже объявили, готовится проектно-сметная документация по обустройству мемориала. Также принимаются замечания и предложения к сооружению комплекса.

Как сообщал “источник”, в начале апреля в полицию Полтавы поступили сообщения о том, что неизвестные повредили мемориальные таблички воинов АТО.