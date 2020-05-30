Возник из ниоткуда: в американском отеле на видео заметили маленького призрака

В США сотрудница одного из отелей стала свидетелем необычного явления: во время уборки помещения она заметила маленького призрака.

Как пишут американские СМИ, она заметила, что из ее тележки для уборки пропали предметы.

Когда она посмотрела запись с камеры наблюдения, то увидела, что со стороны лифта в коридоре появился непонятный силуэт, который быстро к ней приблизился, а затем улетел обратно.

СМИ обратили внимание, что фигура не вышла из лифта, так как свет в нем не загорался.

Тем временем коллеги сотрудницы отеля говорят, что они и ранее замечали необычные явления в помещении.

Ранее “источник” сообщал, что в небе над Киевом заметили необычное огромное облако в форме воронки, которая сужается ближе к земле.