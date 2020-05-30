Известный российский юморист записал пародию на Путина: в росСМИ ввели цензуру на ролик

В российских СМИ начали активно удалять ролик юмориста Максима Галкина, в котором он высмеял совещание президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным о режиме прогулок по графику в Москве.

Интересно, что ролик в СМИ удаляют по звонкам чиновников.

Пародия была опубликована 28 мая в Instagram Галкина с подписью “Счастливое время строгого режима прогулок”. Утром новости о ролике появились во многих СМИ, но днем были удалены.

Как сообщают журналисты, звонки поступали и из мэрии, и из администрации президента.

Интересно, что за первые сутки только в Instagram Галкина ролик собрал более 2,7 млн просмотров.

Ранее “источник” сообщал, что в сети карикатурой высмеяли решение властей Москвы ввести режим прогулок по графику.