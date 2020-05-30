Перестрелка в Броварах: опубликованы фото “титушек” из зала суда

В сети появились фото из зала суда “титушек”, устроивших 29 мая стрельбу в Броварах Киевской области.

Соответствующие снимки разместили в соцсетях глава МВД Арсен Аваков и руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

“Вот часть этих винницких “крутых” боевиков, устроивших “Чикаго” в Броварах! Печальные и в отчаянии. И так будет с каждым злостным нарушителем закона“, – написал в Facebook Небытов.

По состоянию на 22 часа 30 мая шести фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

“Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому Нацполиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление – единственный путь к справедливости!” – написал Аваков в Twitter.

Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, а также нелегальными перевозчиками.

В ходе конфликта с участием около ста человек стороны использовали огнестрельное оружие, были ранены трое.

Подробнее о том, кто стал истинным виновником стрельбы, читайте в материале “источника”: Операция “Перевозчик”: кто виноват в масштабных беспорядках в Броварах.