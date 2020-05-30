Под Одессой семиклассница оказалась в коме после “взрослых” развлечений

На одной из улиц села Великодолинское Овидиопольского района Одесской области местные жители обнаружили девочку-подростка без сознания.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Портал Черноморска”.

“Скорая” доставила ребенка в городскую больницу Черноморска.

Медики установили, что девочка впала в алкогольную кому, ее состояние тяжелое.

Ученица 7-го класса Великодолинской школы в этот день находилась в компании сверстниц. Когда ей стало плохо, подружки испугались и оставили ее на улице одну.

Полиция расследует инцидент. Участницы происшествия будут допрошены.

Как сообщал “источник”, 23 мая в Николаеве обнаружили школьницу в состоянии алкогольной комы.