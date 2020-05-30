Множество арестов: Трамп пригрозил участникам протестов в США армией

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности использовать “неограниченную мощь” армии и отправить военных в Миннеаполис (штат Миннесота), где не прекращаются массовые акции протеста после убийства полицейскими афроамериканца.

Об этом Трамп написал в Twitter.

“Пересечение границ штатов для подстрекательства к насилию — это федеральное преступление! Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче, иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших Вооруженных сил и множество арестов“, – отметил президент США.

Он также заявил журналистам, что военные могут быть “очень быстро” отправлены в Миннеаполис

“Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (местные власти) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро“, – сказал Трамп.

По информации Reuters, Министерство обороны США дало приказ нескольким офицерам военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе.

Массовые протесты в Миннеаполисе в последние дни мая переросли в беспорядки с поджогами и мародерством. Позднее беспорядки начали распространяться по всей стране.

Как сообщал “источник”, 30 мая стало известно о первом убийстве силовика в ходе массовых протестов в США.