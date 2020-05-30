В Париже протесты переросли в масштабные стычки со слезоточивым газом: видео

В Париже (Франция) массовая акция протеста 30 мая переросла в стычки демонстрантов с полицией.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на AFP.

Акция была организована в защиту прав нелегальных мигрантов, которые рискуют заразиться коронавирусом в местах заключения.

В центре французской столицы собрались тысячи митингующих.

Поскольку демонстрация была запрещена местными властями, парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Действия полицейских были обусловлены и тем, что в стране запрещены собрания более 10 человек из-за коронавируса.

Между митингующими и правоохранителями возникали стычки. Силовики применяли газовые гранаты.

Власти Франции после нескольких бунтов содержащихся в изоляторах мигрантов решили постепенно выпускать их из мест содержания, опасаясь распространения среди этих лиц коронавируса.

Как сообщал “источник”, ранее во Франции протестующие устроили жуткий пожар.

Также ранее в Гонконге прошли массовые протесты, закончившиеся столкновениями с полицией.