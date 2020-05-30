Полетели: SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

В воскресенье, 31 мая, в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставит американских астронавтов на орбитальную станцию МКС.

Это первый с 2011 пилотируемый полет, который начался с территории США, и первый пилотируемый полет, осуществленный частной компанией.

На борту Crew Dragon находятся два опытных астронавта, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт “Боб” Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас “Даг” Джеральд Херли.

Запуск планировали осуществить 27 мая, однако он был отложен из-за “нелетной” погоды.

Как сообщается, в случае успеха миссии SpaceX Dеmo-2 NASA сможет увеличить количество астронавтов агентства одновременно находящихся на МКС. Это позволит американцам уделять больше времени непосредственно на лабораторные исследования, помимо обязательных задач по обслуживанию станции. Кроме того, предполагается, что успех SpaceX позволит компании начать брать на борт Crew Dragon космических туристов.

Также миссия SpaceX DM-2 важна для дальнейшей работы NASA над программой Artemis, в рамках которой планируется высадка мужчины и первой женщины на поверхность Луны в 2024 году.

Как сообщал “источник”, ранее аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту спутники связи для миссии глобального интернета Starlink.