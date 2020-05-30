В Чехии выдвинули обвинения против двух наемников Кремля, воевавших на Донбассе

В Праге (Чехия) выдвинули обвинения гражданину Чехии и проживающему в этой стране гражданину Беларуси как террористам за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Об этом написал в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

“Прокурор Праги Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса “террористический акт” за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет“, – отметил посол.

По информации чешских СМИ, речь идет о 40-летнем гражданине Беларуси, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2014-2016 годах. Сейчас он находится в чешской тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений. Его дело будет рассматривать суд Праги.

Что касается гражданина Чехии, то он присоединился к российским оккупационным силам на востоке Украины зимой 2015-2016 годов. Разбирательство по этому делу начнется 1 июля в областном суде в городе Ческе Будейовице.

Как сообщал “источник”, ранее суд в Дортмунде (Германия) приговорил выходца из Кыргызстана с немецким паспортом к двум годам условно за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.