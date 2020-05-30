Котловина холода: озвучен “апокалиптический” прогноз на лето-2020 в Украине

Лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом невелика вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.

Об этом сообщила метеоролог Вера Балабух в комментарии изданию “Обозреватель”.

По ее словам, это связано с температурой океана, которая в последнее время существенно снизилась в районе течения Гольфстрим. Именно это течение играет очень важную роль в циркуляции потоков воздуха в атмосфере, особенно для стран Европы, поскольку Атлантика является “кухней погоды”.

“Тенденция потепления в мире продолжается, лето может быть теплым и достаточно сухим. Но недавнее снижение температуры в районе Гольфстрима привело к мощным веяниям холодного воздуха, из-за чего снизилась температура поверхности океана”, – сказала метеоролог.

Она добавила, что такие изменения приводят к возникновению погодных аномалий.

“Аномалии достаточно велики, особенно в районе Мексиканского залива и на севере Атлантики. Из-за этого в Украине сейчас холодная погода, а в западной Европе и Скандинавии, наоборот, аномально тепло для этого времени года“, – отметила Балабух.

Именно по той причине, что над Атлантикой продолжает сохраняться низкая температура, Украина уже длительное время находится в котловине холода. Более того, с учетом этого фактора может быть откорректирована летняя погода в странах Европы.

“Шансы на длительную и экстремальную жару уменьшаются. Зато могут быть сильные ливни, град, шквалы. Летняя погода зависит от циркуляции атмосферы на планете. Атлантика прогрета на 2 километра, и приостановка мирового производства из-за пандемии ничего не изменила. Процесс запущен уже давно, лет 5-10 назад. Поэтому людей в будущем ждут засухи и аномально высокие температуры. Но еще это лето, скорее всего, не попадет под эту тенденцию“, – резюмировала синоптик.

Подробнее о том, какая погода ожидает украинцев читайте в материале “источника”: День в майке, день в фуфайке: климатологи рассказали о погоде на лето.