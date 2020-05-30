“Бавария” уничтожила очередного соперника в чемпионате

“Бавария” разгромила “Фортуну” в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Еще до перерыва в воротах гостей побывало три мяча. Сначала автоголом отметился Матиас Йоргенсен, затем отличился Бенжамен Павар, а перед самым перерывом Роберт Левандовски довел счет до крупного. Во втором тайме еще один мяч забил Левандовски, а точку в игре поставил Альфонсо Дэвис.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

29-й тур

БАВАРИЯ Мюнхен – ФОРТУНА Дюссельдорф – 5:0

Голы: Йоргенсен, 15 (автогол); Павар, 29; Левандовски, 43; Левандовски, 50; Дэвис, 52.

Бавария: Нойер, Павар (Одриосола, 62), Эрнандес (Кюизанс, 46), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Батиста Майер, 78), Левандовски.

Фортуна: Кастенмайер, Циммерманн (Циммер, 67), Бодзек, Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн, Караман, Моралес (Соботтка, 57 (Предль, 73)), Штегер (Бериша, 57), Томми (Шуттнер, 67), Скжибски.

“Бавария” в данный момент лидирует в чемпионате Германии, набрав 67 очков. “Фортуна” занимает 16-е место, имея в активе 27 очков.

Ранее “источник” сообщал, что “Бавария” обыграла “Боруссию” в важнейшем матче чемпионата Германии.