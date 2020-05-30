Сторонника сепаратистов могут назначить главой Нацполиции в Виннице: фото

Главой управления Нацполиции в Винницкой области могут назначить сторонника сепаратистов.

Об этом написал в Facebook волонтер, бывший член комиссии по переаттестации полицейских Роман Синицын.

“Знакомьтесь, Иван Ищенко. В понедельник, по моей информации, его будут представлять в Виннице как руководителя местной полиции (ГУНП области). Вместо уволенного вчера некоего Педосы“, – отметил он.

По словам Синицына, 2 мая 2014 года во время трагических событий в Одессе Ищенко находился на одной стороне с пророссийскими наемниками, которые из оружия расстреливали проукраинских граждан.

“Они помогали и координировали сепаров“, – подчеркнул Синицын.

Он опубликовал скрин из видео, где Ищенко находится рядом с сепаратистами, которые стреляют в толпу из-за спин правоохранителей.

После событий в Одессе Ищенко не сбежал из Украины, а наоборот, поднимался по карьерной лестнице в органах полиции Одесской области. Его последняя должность – начальник управления превентивной деятельности главного управления Нацполиции в Одесской области.

“Еще Ищенко давал приказ местному “Беркуту” жестко паковать одесских ультрас за баннер “Кремль, покайся” и названия украинских судов, захваченных страной-террористом: “Бердянск, Никополь, Яны Капу” и пиро-шоу на секторе (стадиона)… Теперь Ищенко возглавит полицию Винницкой области“, – сообщил Синицын.

Как сообщал “источник”, ранее Синицын рассказал о том, что руководству МВД нужны сепаратисты среди полицейских.