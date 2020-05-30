Причастно руководство рынка “Столичный”: стали известны новые данные о перестрелке в Броварах

Бойцы спецподразделения МВД Украины “Корд” в офисе администрации рынка “Столичный” провели задержания участников перестрелки 29 мая в г. Бровары под Киевом.

Видео со спецоперацией опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает “КП в Украине”.

Как сообщают источники среди арендаторов рынка, задержанные не только имеют отношение к перестрелке, но долгое время занимаются сбором неформальных наличных платежей (фактически – рэкетом) на рынке “Столичный”. Кураторами группировки называют руководителя рынка Рустема Абдукадырова и бенефициарного владельца Александра Стельмаха.

Сегодня следствие устанавливает, к какой преступной группировке относятся указанные лица.

Напомним, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек. 3 человека получили ранения. Мэр Броваров рассказал, что причиной стрельбы стала ситуация с распределением междугородних маршрутов.