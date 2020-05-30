Когда в Украине закончатся дожди: синоптики дали прогноз на начало лета

По прогнозам синоптиков, в Украине потеплеет не ранее 3-4 июня.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“Понедельник-вторник будут холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы – ожидается ощутимое потепление“, – отметила она.

В настоящее время над Украиной находится циклон Izolde. В связи с этим дожди 31 мая ожидаются почти во всех областях.

Меньше всего осадков будет в Черкасской и Одесской областях.

Температура воздуха 31 мая ожидается в пределах +16..+20 градусов, на юге и востоке страны – до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, от +12 до +16 градусов.

В Киеве 31 мая будет преобладать влажная воздушная масса, но дождей будет меньше. Температура воздуха составит около +16 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее директор “Укргидрометцентра”Николай Кульбида сообщил, что настоящее лето придет в Украину с 5 июня. По его словам, температура воздуха повысится до +25 градусов.