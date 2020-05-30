В Киеве продолжается акция по сбору денег для выплаты карточного долга Геруса: видео

В Киеве активисты продолжают собирать деньги, чтобы выплатить карточный долг народного депутата фракции “Слуга народа” Андрея Геруса.

Об этом рассказал журналист Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook, передает From.ua.

“Продолжаем и расширяем программу по сбору средств для помощи моему другу Андрею Герусу, потому что сейчас он в очень сложной ситуации и должен заплатить огромный карточный долг”, – отметил он.

По словам журналиста, активисты побывали в заведении по продаже алкогольных напитков, где охрана мешала им проводить свою акцию.

“Идем к Goodwine, где уже к спасению Геруса присоединились мои верные любимые вами бабушки под руководством проводника Алексея Липовецкого. К сожалению, охрана этого заведения не отнеслась к нам с пониманием и мешала нашей команде, но это мелочи!”, – рассказал активист.

Ранее стало известно, что народный депутат Андрей Герус мог проиграть в карты 100 тысяч долларов. Соответствующая расписка якобы была получена из почты народного депутата, пароль от которой хранился в телеграм-боте UA Baza Bot. Позже в сети появилась расписка, согласно которой нардеп Герус обязуется вернуть кому-то 9000 долларов.