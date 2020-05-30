В Евросоюзе отреагировали на жесткое решение Трампа о разрыве с ВОЗ

Евросоюз призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть его решение о прекращении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

По словам Борреля, для победы над коронавирусом Всемирная организация здравоохранения должна иметь возможность управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.

Чиновник Евросоюза призвал Трампа избегать действий, которые ослабляют международные усилия по борьбе с коронавирусом.

“В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ)“, – заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.

Перед разрывом отношений с ВОЗ Вашингтон отказался от финансирования этой организации.

Как сообщал “источник, ранее в ЕС неоднократно высказывали несогласие с позицией Трампа по деятельности ВОЗ.