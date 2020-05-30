В Евросоюзе отреагировали на жесткое решение Трампа о разрыве с ВОЗ

Евросоюз призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть его решение о прекращении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
По словам Борреля, для победы над коронавирусом Всемирная организация здравоохранения должна иметь возможность управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого нужна поддержка всех государств мира, в том числе США.
Чиновник Евросоюза призвал Трампа избегать действий, которые ослабляют международные усилия по борьбе с коронавирусом.
“В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ)“, – заявил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.
Перед разрывом отношений с ВОЗ Вашингтон отказался от финансирования этой организации.
Как сообщал “источник, ранее в ЕС неоднократно высказывали несогласие с позицией Трампа по деятельности ВОЗ.