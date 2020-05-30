Результат в пользу “Динамо”: “Заря” со скандалом проиграла в чемпионате Украины

“Александрия” обыграла “Зарю” в матче 24-го тура чемпионата Украины со счетом 1:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Тем не менее, более опасно у ворот соперника выглядела “Александрия”, которая не реализовала несколько отличных моментов.

После перерыва картина на поле не изменилась. Однако на 84-й минуте положение гостей ухудшилось – с поля за повторное предупреждение был удален Богдан Михайличенко. Победу же “Александрия” вырвала на 90+4-й минуте благодаря спорному пенальти, который реализовал Дмитрий Гречишкин.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

24-й тур

АЛЕКСАНДРИЯ – ЗАРЯ Луганск – 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти).

Александрия: Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56), Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61).

Заря: Махарадзе, Хомченовский (Громов, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 89), Кочергин, Перович (Лунев, 74), Кабаев (Тымчик, 61).

“Заря” занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 46 очков. “Александрия” находится на пятом месте, имея в активе на 3 очка меньше.

Удаление: Михайличенко, 84 (повторное предупреждение).

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