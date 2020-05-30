Заболели десятки людей: в Харьковской области обнаружили вспышку коронавируса

В психоневрологическом интернате, расположенном в селе Пески-Радьковские (Боровский район, Харьковская область), обнаружили вспышку коронавируса.

Об этом сообщил глава Боровской райгосадминистрации Андрей Беседин, передает “источник” со ссылкой на “Суспільне”.

Лишь за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 15 человек, находящихся в данном интернате. Теперь общее количество заразившихся в этом учреждении составляет 28.

“Это подопечные из психиатрического интерната Пески-Радьковские. Они закрыты на обсервацию в интернате. Они бессимптомны – не было у них ни температуры, ничего другого. Они проходили как контактные, поэтому им всем делали ПЦР-тесты. Интернат закрыт на обсервацию – туда никто не зайдет и оттуда никто не выходит“, – сказал Беседин.

О возрасте больных не сообщается. По словам Беседина, кроме интерната, других случаев в районе не зафиксировано.

Что касается интерната, то все заразившиеся там размещены в одном из его корпусов.

Из 28 больных четверых госпитализировали в инфекционное отделение в Купянске.

Первый случай коронавируса в Боровском районе выявили 17 мая у сотрудника интерната.

Село Пески-Радьковские на карантин не закрывали. В этом населенном пункте будут закрыты лишь торговые площадки, также не откроется с 1 июня местный детский сад.

Как сообщал “источник”, в апреле в Харьковской области также была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда заразились пациенты Харьковской областной психиатрической больницы №1.