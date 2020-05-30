Открытие границ: куда можно будет выехать из Украины 1 июня

Словакия и Молдова сообщили Госпогранслужбе Украины о готовности возобновить пропуск граждан и транспорта с украинской стороны с 1 июня, тогда как Венгрия решила отложить запланированное открытие пунктов пропуска.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

В частности, Словакия с 1 июня планирует возобновить работу таких пунктов пропуска: “Вышне Немецке” (с украинской стороны – “Ужгород”) – только для легкового и грузового автомобильного сообщения; “Убля” (с украинской стороны – “Малый Березный”) – в полном объеме; “Велке Слеменце” (с украинской стороны – “Малые Селменцы”) – в полном объеме с 08:00 до 20:00.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска “Кривая” (с украинской стороны – “Мамалыга”), “Мирное” (с украинской стороны – “Табаки”) и “Бричень” (с украинской стороны – “Россошаны”).

При этом венгерская сторона, ранее рассматривавшая вопрос восстановления работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной с 29 или 30 мая, отложила открытие. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Как сообщал “источник”, согласно распоряжению правительства Украины №589, с 29 мая была дополнительно возобновлена работа еще 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. При этом пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать лишь при условии восстановления пропуска с обеих сторон границы.