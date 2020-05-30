Жена Дмитрия Комарова в обтягивающем мини похвасталась точеной фигурой: фото

Победительница конкурса красоты “Мисс Украина 2016” Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, поделилась с подписчиками своего микроблога новым снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, девушка позирует возле больших панорамных окон с видом на столицу. На ней – короткое красное платье, которое выгодно подчеркивает достоинства фигуры модели. Свой пост Александра посвятила Дню Киева, который отмечается на этих выходных, но внимание фолловеров больше привлекла сама девушка.

Фото: instagram.com/aakucherenko

“Сегодня Киев в слезах дождя… Но мы то знаем, как он прекрасен, когда улыбается! С Днем рождения, Киев. Не расстраивайся – все обязательно будет хорошо”, – написала Кучеренко.

Подписчики искупали Сашу в комплиментах, отмечая ее точеную фигуру. “Вы очень красивая”, “Какая фигурка”, “Красавица как розочка, стройная как березонька”, “Красотка”, “Самая красивая”, – восхищаются комментаторы.