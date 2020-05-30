Двери резали автогеном: опубликовано видео задержания участников перестрелки в Броварах

Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания сотрудниками подразделения полиции особого назначения (КОРД) подозреваемых в стрельбе в Броварах (Киевская область).
Соответствующее видео размещено на YouTube-канале МВД.
На кадрах видно, как силовики с применением специальных технических средств взламывают дверь в одно из помещений, после чего задерживают нескольких мужчин.
В каком помещении проводилось задержание, не уточняется.
Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, а также нелегальными перевозчиками.
В ходе конфликта с участием около ста человек стороны использовали огнестрельное оружие, были ранены трое.
Подробнее о том, кто стал истинным виновником стрельбы, читайте в материале “источника”: Операция “Перевозчик”: кто виноват в масштабных беспорядках в Броварах.