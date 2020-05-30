Квартира в Британии и миллионы дохода: Зеленский показал свою декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский показал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Декларация опубликована на официальном сайте главы государства.

В декларации указано, что доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 миллионов гривен.

Отмечается, что Зеленские уплатили в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.

По данным в декларации, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Кроме того, глава государства задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве.

Интересно, что весной прошлого года Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Также глава государства лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

В декларации указано, что за прошлый год семья Зеленских получила 3 миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен, но отдала его к концу года

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.

Напомним, что семья председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова владеет четырьмя автомобилями, среди которых электромобиль Tesla.