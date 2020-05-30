Вопрос не ко мне: Дана из “Холостяка” высказалась о скандале с интимом на проекте

Во время пост-шоу “Холостяк. Життя після проєкту” стало известно, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения после финала. Причина – у героя на проекте была интимная близость с одной из претенденток на его сердце. Подозрение поклонников шоу сразу пало на финалистку реалити Дану Оханскую, которая всегда открыто говорила о сексе.

Девушка решила не отмалчиваться и опубликовала пост на эту тему на личной странице в Instagram. Свое высказывание она сопроводила скриншотом переписки с Дашей, по которой не трудно понять, что речь в пост-шоу шла не о ней.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

“Это временный пост. Переписка 20.05, потому что 19.05 проходили съемки пост-шоу. Я ничего объяснять не буду. Ничего комментировать не буду. У кого с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта – это личное дело каждого. У меня – мое дело. В Даши, Макса и других участниц – их. Никто ни в чем не виноват. Никто не плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины – у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально. Моя история завершилась для меня во время проекта. И Слава Богу. Не обижайте никого. И следите за своей личной жизнью. Так будет лучше для всех”, – написала Оханская, отключив возможность комментировать.

Дана также показала еще одну переписку, которая свидетельствует о том, что они с Дашей поддерживают хорошие отношения и вместе смотрели выпуски “Холостяка” со своим участием.

instagram.com/dana_okhanska

Глазастые пользователи сети разглядели на скриншоте переписки Даны и Даши фамилию участницы, которая покинула шоу в 7 выпуске – Анну Неплях. Однако та заверила, что никого отношения к этому не имеет.