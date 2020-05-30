Под Киевом из-за пьяного водителя погибла 16-летняя девушка: фото жуткого ДТП

29 мая в селе Заворычи Киевской области в результате аварии погибла 16-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, водитель транспортного средства, в котором ехала несовершеннолетняя, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную обочину и столкнулся с деревом.

Его пассажирка погибла на месте от полученных травм.

22-летнего водителя задержали. По факту аварии начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в сети опубликовали кадры момента аварии автомобиля патрульных полицейских с Daewoo Lanos, которая произошла в ночь на 30 мая в Харькове.