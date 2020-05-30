В Польше в жестком ДТП погиб украинец: подробности трагедии

Недалеко от Вроцлава в Польше 29 мая в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает “источник” со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

ДТП произошло на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска) с участием легкового автомобиля OpelMovano и грузовика Mersedes.

“В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля – гражданин Украины, 1979 года рождения. После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины города Вроцлав“, – отметил Погорельцев.

По его словам, по факту ДТП управлением уездной полиции города Срода Сленска открыто уголовное производство.

Генконсульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медучреждением и занимается розыском родственников погибшего украинца.

“Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове“, – добавил Погорельцев.

Как сообщал “источник”, в середине января в Польше столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.

Также в начале марта в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса и автобуса погиб 18-летний гражданин Украины, еще четыре украинца получили травмы.