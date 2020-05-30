Что не так с онлайн-обучением в Украине: названы три главные проблемы

В Украине постепенно привыкают к онлайн-обучению школьников, однако уже сейчас видны проблемы с его реализацией.

“источник” разбирался, какие трудности сейчас могут возникать при такой форме обучения.

Так, есть сразу три главные проблемы, которые мешают нормальному онлайн-обучению в Украине.

Технические проблемы

Дело в том, что если у вас нет интернета, то вы не готовы к дистанционному обучению. Как говорят данные соцопросов, около 1% учителей в стране не имеют интернета, а еще 5,5% могут использовать только мобильный интернет.

Также важно иметь гаджет, при помощи которого вас смогут обучать. Опросы говорят, что у 23% учителей нет нужных гаджетов.

Проблемы содержания

Дистанционное образование предусматривает наличие специального учебного контента, электронных учебных пособий – не электронный вариант печатного учебника, а именно электронный учебник как принципиально новый учебник, но в Украине этого нет.

Сейчас в стране так и не создали единой системы удаленного обучения. Некоторые учителя используют мессенджеры, некоторые – электронную почту и сервисы видеоконференций.

Психоэмоциональные проблемы

Дело в то, что не все ученики выходят на связь и принимают участие в онлайн-уроках. В связи с этим собрать детей в одно время у мониторов нереально.

Из-за данного нюанса, учителям приходится тратить крайне много времени на коммуникацию с родителями, иначе ребенок не начнет обучение.

В таком формате многие учителя чувствуют себя некомфортно.

Также возникают вопросы и к нормированию работы учителя на дистанционке.

Детальнее читайте в материале “источника”: Образование “курильщика”: смогут ли школы перейти на онлайн-­обучение в сентябре