Что не так с онлайн-обучением в Украине: названы три главные проблемы

В Украине постепенно привыкают к онлайн-обучению школьников, однако уже сейчас видны проблемы с его реализацией.
“источник” разбирался, какие трудности сейчас могут возникать при такой форме обучения.
Так, есть сразу три главные проблемы, которые мешают нормальному онлайн-обучению в Украине.
Технические проблемы
Дело в том, что если у вас нет интернета, то вы не готовы к дистанционному обучению. Как говорят данные соцопросов, около 1% учителей в стране не имеют интернета, а еще 5,5% могут использовать только мобильный интернет.
Также важно иметь гаджет, при помощи которого вас смогут обучать. Опросы говорят, что у 23% учителей нет нужных гаджетов.
Проблемы содержания
Дистанционное образование предусматривает наличие специального учебного контента, электронных учебных пособий – не электронный вариант печатного учебника, а именно электронный учебник как принципиально новый учебник, но в Украине этого нет.
Сейчас в стране так и не создали единой системы удаленного обучения. Некоторые учителя используют мессенджеры, некоторые – электронную почту и сервисы видеоконференций.
Психоэмоциональные проблемы
Дело в то, что не все ученики выходят на связь и принимают участие в онлайн-уроках. В связи с этим собрать детей в одно время у мониторов нереально.
Из-за данного нюанса, учителям приходится тратить крайне много времени на коммуникацию с родителями, иначе ребенок не начнет обучение.
В таком формате многие учителя чувствуют себя некомфортно.
Также возникают вопросы и к нормированию работы учителя на дистанционке.
Детальнее читайте в материале “источника”: Образование “курильщика”: смогут ли школы перейти на онлайн-обучение в сентябре