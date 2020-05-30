Милевский получил престижную награду в Беларуси: фото

Нападающий брестского “Динамо” Артем Милевский получил звание лучшего футболиста команды в апреле.

Как сообщает пресс-служба бретского клуба, бывший футболист сборной Украины и киевского “Динамо” набрал наибольшее количество голосов болельщиков.

В апреле Милевский сыграл в составе чемпиона Беларуси шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Как известно, в финале Кубка Беларуси 34-летний нападающий получил травму, когда боролся во время стандарта с Борисом Капитовичем. В этом эпизоде защитник БАТЭ приземлился на ногу украинцу, после чего тот не смог продолжить встречу.

Ранее “источник” сообщал, что украинский нападающий Милевский отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.