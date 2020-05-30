Стало известно о первом убийстве силовика в ходе массовых протестов в США

В Окленде во время протестов застрелили сотрудника федеральной службы охраны США. Это первый случай убийства силовика с момента начала беспорядков, которые вспыхнули после убийства Джорджа Флойда.

По данным местных СМИ, пока стрелявшего задержать не удалось.

Отмечается, что для разгона митинга полицейские применяли слезоточивый газ. Известно, что протестующие хотели поджечь заправочную станцию, но полиция их оттеснила.

Как говорит представитель Национальной гвардии штата Джон Дженсен, к 31 мая в Миннеаполис, где больше всего митингующих, введут более 1700 бойцов нацгвардии.

Детальнее о беспорядках в США читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео