Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире – модель поймали на лжи

22-летняя модель Кайли Дженнер лишилась звания самой молодой миллиардерши в мире, присвоенного ей в апреле этого года. Эксперты Forbes усомнились в размерах доходов бизнесвумен и пересчитали ее состояние. В ходе изучения финансовых данных выяснилось, что Кайли подделывала налоговые декларации, а ее косметический бренд приносит меньше денег, чем утверждалось ранее.

В рейтинге Forbes, выпущенном в прошлом месяце, состояние Кайли было оценено в $1,2 млрд. Новые данные о Kylie Cosmetics дают основания считать, что состояние молодой предпринимательницы составляет чуть меньше $900 млн, пишет Forbes.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Это означает, что Кайли Дженнер годами “раздувала масштаб и успех своего бизнеса”. “Бизнес Кайли значительно меньше и менее выгоден, чем ее семья годами убеждала косметическую индустрию и СМИ”, – отмечает издание.

По версии издания, бухгалтер Дженнер предоставляла Forbes налоговые декларации, которые были, “вполне вероятно”, ложными.

Впервые о Кайли Дженнер заговорили в 2007 году, тогда девушка приняла участие в реалити-шоу “Семейство Кардашьян”, в котором также снялись ее знаменитые родственники. В 2010-м она начала карьеру модели и стала рекламировала одежду популярных брендов.

Через некоторое время Кайли и ее сестра Кендалл запустили собственный бренд одежды Kendall & Kylie, позже появился и бренд косметики Kylie Cosmetics.