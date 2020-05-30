Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него криминального авторитета Владимира “Француза” Теслю

В пятницу, 29 мая, в центре Киева, на улице Большая Васильковская 62/64, произошло нападение на ветерана АТО. Человеком, на которого было совершено покушение, оказался известный патриот Михаил Майман. По словам активиста, нападавшие на него люди – вооруженная группа Владимира Тесли.

О том, что на него совершили покушение, Майман сообщил в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

“Только что на меня было совершено нападение в центре Киева вооруженной группой бандита Владимира Тесли (в криминальных кругах “Француз”)”, – написал ветеран АТО.

На видео инцидента с камер наблюдения видно, как человек похожий на Владимира Теслю избивает ветерана АТО и после со своими охранниками скрывается с места преступления.

Как утверждает Михаил Майман, он шел один по центру Киева, а авто Владимира Тесли переехало ему ногу. После чего охранники бизнесмена достали оружие и нацелились на него. Тесля вышел из машины и начал бить активиста, а потом скрылся с места преступления.

Ранее СМИ писали о неоднократных покушениях на народного депутата Виталия Куприя, который связывал все эти нападения с Владимиром Теслей.

В данный момент Виталий Куприй оказывает юридическую помощь Михаилу Майману, в деле о нападении на него народного депутата Ильи Кивы.