Обнародована декларация спикера Рады: элитные авто и загадочный долг на 26 миллионов

Семья председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова владеет четырьмя автомобилями, среди которых электромобиль Tesla. Семейный бюджет существенно пополняет жена политика Юлия Чайка, а сам спикер одолжил свыше 26 миллионов гривен малоизвестному гражданину Олегу Галушке.

Об этом свидетельствуют данные обнародованной электронной декларации Разумкова за 2019 год.

По данным декларации, Дмитрий Разумков с избытком обеспечен недвижимостью.

В его собственности – домовладение площадью 492,2 кв. м и земельный участок площадью 0,1 га в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области; квартира площадью 78,5 кв. м в Киеве; квартира площадью 232,4 кв. м и земельный участок площадью 0,05 га в селе Здоровка Васильковского района Киевской область, а также нежилое помещение площадью 74,9 кв. м в столице. Кроме того, ему принадлежит половина квартиры общей площадью 165,55 кв. м в городе Киеве.

У жены политика Юлии Чайки тоже нет проблем с жильем. Она владеет двумя столичными квартирами (44,5 кв. м и 53,2 кв. м), жилым домом на 489 “квадратов” и земельным участком площадью 0,09 га в Николаеве. В этом же городе она делит общую собственность на квартиру площадью 73,2 кв. м.

Кроме того, супруга спикера арендует земельный участок площадью 0,13 га в Николаеве и четыре помещения общей площадью 253,8 кв. в Чигирине, Сагуновке и Мошны Черкасской области.

У семья председателя Верховной Рады неплохой автопарк. Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Toyota Camry, 2012 года выпуска – записаны на Дмитрия Разумкова. Электромобиль Tesla Model S, 2017 года выпуска и BMW X5, 2016 года выпуска принадлежат Юлии Чайке.

Основным наполнителем семейного бюджета, судя по декларации, является супруга спикера парламента. За прошлый год Юлия Чайка получила 3,85 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Еще 744,8 тысячи гривен дохода она получила от отчуждения движимого имущества.

По данным декларации, она владеет корпоративными правами в трех компаниях – “Интеринвест XXI века”, “Бизнесинвестбуд”, “Украинская политконсалтингова группа”, а в четырех – является конечным бенефициаром.

Сам председатель Верховной Рады в 2019 году получил 914,2 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, 266,5 тыс. грн зарплаты (в Верховной Раде и в частной компании), 51,4 тыс. грн – от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 27,8 тыс. грн – от продажи электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии по “зеленому” тарифу, 22,3 тыс. грн – дополнительное материальное благо по оплате расходов на участие в обучении.

Кроме того, он указал 10,3 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи, 1 тыс. грн процентов и 600 грн дохода от предоставления имущества в аренду.

При таких скромных, по сравнению с супругой, доходах Дмитрий Разумков указал в декларации, что одолжил 26,7 млн грн малоизвестному гражданину Олегу Галушке.

В банках спикер парламента хранит сравнительно небольшие суммы – 90,3 тыс. грн, 1,3 тыс. евро, 694 доллара. Наличными держит больше – 340 тыс. грн и 75 тыс. долларов.

У его супруги в банках 43,5 тыс. грн, наличными – 570 тыс. грн и 90 тыс. долларов.

Как сообщал “источник”, народный депутат, лидер партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук задекларировал значительные суммы сбережений в разной валюте и антикварные книги, среди которых уникальный фрагмент Библии Гутенберга 1455 года.