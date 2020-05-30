США впервые почти за 30 лет используют армию для подавления массовых протестов: видео

В Миннеаполисе, США, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии, которые должны помочь в подавлении массовых беспорядков, возникших после убийства полицейским Джорджа Флойда.
Местные СМИ отмечают, что в США армию привлекают к подавлению митингов впервые с 1992 года.
Отметим, что военные подразделения вывели на улицы в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
Тем временем губернатор штата Джорджия Брайан Кемп уточнио, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии.
По его словам, военные нужны для защиты населения и собственности.
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Армию для подавления протестов привлекли впервые с 1992 годаpic.twitter.com/uHbj6sZFY0
— #MDK (@mudakoff) May 30, 2020
Как известно, во время беспорядков митингующие начали крушить полицейский транспорт и забрасывать стражей порядка петардами. Некоторые полицейские получили травмы.
Детальнее о беспорядках в США читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео