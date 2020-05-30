США впервые почти за 30 лет используют армию для подавления массовых протестов: видео

В Миннеаполисе, США, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии, которые должны помочь в подавлении массовых беспорядков, возникших после убийства полицейским Джорджа Флойда.

Местные СМИ отмечают, что в США армию привлекают к подавлению митингов впервые с 1992 года.

Отметим, что военные подразделения вывели на улицы в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Тем временем губернатор штата Джорджия Брайан Кемп уточнио, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии.

По его словам, военные нужны для защиты населения и собственности.

Трамп отдал приказ ввести в Миннеаполис войска Армию для подавления протестов привлекли впервые с 1992 годаpic.twitter.com/uHbj6sZFY0 — #MDK (@mudakoff) May 30, 2020

Как известно, во время беспорядков митингующие начали крушить полицейский транспорт и забрасывать стражей порядка петардами. Некоторые полицейские получили травмы.

Детальнее о беспорядках в США читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео