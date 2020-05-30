Неожиданный дуэт: Сергей Бабкин записал песню со звездой “Квартала 95” Еленой Кравец

Украинский музыкант Сергей Бабкин готовит поклонникам сюрприз – новую песню, созданную в коллаборации с актрисой юмористической студии “Квартал 95” Еленой Кравец. Совместный трек получил название “Спалах”, и увидит он свет уже 5 июня.
Об этом артист рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав фрагмент сингла. Он также показал обложку трека, которую украшают лица Сергея и Елены, нарисованные карандашом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Для поклонников артистов эта новость стала полной неожиданностью, ведь Елена никогда раньше не хвасталась своими вокальными данными. “Неожиданно”, “Интересно, интересно”, “Класс, с нетерпением жду премьеру”, “Вау”, “Вот это поворот, ждем”, “Очень неожиданный дуэт, ждем”, – пишут комментаторы.
- Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк и участники группы PATSYKI Z FRANEKA выпустили видео к своему “вирусному” треку Stay At Home. Уже несколько недель к ряду песня звучит на радио и сопровождает различные видео с тематикой карантина в соцсетях.
- А украинский певец Олег Винник представил свою рок-версию хита Оли Поляковой “Шлепки”. Таким образом артист решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам.