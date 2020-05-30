Как безопасно приготовить шашлыки на балконе: лайфхаки и запреты

Из-за ограничения на посещение мест отдыха во время карантина некоторые украинцы пытались устроить пикник не выходя из дома.

“источник” собрал важные советы, как просто и безопасно использовать гриль на балконе.

Самое главное правило для установки мангала на балконе – помещение обязательно должно быть не застекленным, иначе очень велик риск задымления и даже пожара.

Кроме того, продукты горения в закрытом балконном пространстве вызывают заболевания дыхательных путей, отравления угарным газом. Также это может привести к тому, что из-за плохой циркуляции воздуха в готовом блюде увеличится концентрация вредных веществ, что может привести к возникновению опасных болезней.

В качестве растопки нельзя использовать дрова, бумагу или жидкость для разведения огня. Только прессованный уголь. Он дает достаточно много жара для того, чтобы мясо как следует прожарилось, не искрит и не слишком сильно горит.

Жарить шашлыки на крыше жилых зданий также не стоит. Чаще всего кровельное покрытие изготовлено из легко возгораемых рубероида или битума. Кроме того, на крыше часто устанавливают электронные антенны и другую аппаратуру, которые под воздействием высоких температур могут плавиться. Опасные пары могут нанести вред здоровью человека.

Законодательно в Украине оборудование мангала не запрещено и не является административным правонарушением, если не используется открытый огонь. Однако, если мангал дымит и рассыпает искры – это может стать основанием для вызова полиции и пожарной службы, что повлечет штраф на солидную сумму.

Хорошей заменой мангалу на балконе может стать электрический или газовый гриль. Он намного безопаснее, мясо на нем готовится быстрее и получается не менее вкусным.

Кроме того, при его использовании нет копоти и едкого дыма, а значит — продукты горения не будут оседать на стенах, запах не будет проникать к соседям и нервировать их. Электрический домашний мангал разрешен к использованию пожарными службами, поскольку устройство работает без использования открытого огня.

А если вам не хватает привкуса дымка, то его можно получить, используя специальные соусы или жидкости для маринования мяса.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как в микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина, видимо устав от карантина, решил пожарить шашлыки на балконе многоэтажки.