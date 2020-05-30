Киев превратился в Венецию: впечатляющие фото и видео потопа в столице

Киев продолжает “тонуть” в последствиях сильного дождя, который обрушился на столицу 30 мая.

В сети публикуют множество фотографий и видео, на которых показаны затопленные улицы украинской столицы.

Так, сложной ситуация остается в районе метро Черниговская.

Здесь из-за потоков воды машины не могут проехать по глубоким лужам.

Из-за непогоды автомобили двигаются крайне медленно, тут образовалась пробка в обе стороны движения.

На опубликованных кадрах в сети видно, что вода фактически покрывает колеса проезжающих легковых автомобилей.

Также воды достаточно и на пешеходной зоне.

Традиционно не обошла беда стороной и маршрутки столицы, в которых вода залилась в салон.

Ранее “источник” сообщал, что в ночь на 28 мая Украину накрыли мощные грозы, которые затопили крупнейшие города страны.