Киев превратился в Венецию: впечатляющие фото и видео потопа в столице

Киев продолжает “тонуть” в последствиях сильного дождя, который обрушился на столицу 30 мая.
В сети публикуют множество фотографий и видео, на которых показаны затопленные улицы украинской столицы.
Так, сложной ситуация остается в районе метро Черниговская.
Здесь из-за потоков воды машины не могут проехать по глубоким лужам.
Из-за непогоды автомобили двигаются крайне медленно, тут образовалась пробка в обе стороны движения.
На опубликованных кадрах в сети видно, что вода фактически покрывает колеса проезжающих легковых автомобилей.
Также воды достаточно и на пешеходной зоне.
Традиционно не обошла беда стороной и маршрутки столицы, в которых вода залилась в салон.
Ранее “источник” сообщал, что в ночь на 28 мая Украину накрыли мощные грозы, которые затопили крупнейшие города страны.