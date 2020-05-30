Миллиард для путчиста: Россию уличили в изготовлении фальшивых денег для ливийского генерала

Ливийскую валюту в эквиваленте 1,1 миллиарда долларов США, напечатанную российской государственной компанией “Гознак” по заказу генерала Халифы Хафтара, было изъято на Мальте.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Отмечается, что заказ на изготовление денег был сделан “нелегитимной параллельной организацией”, в то время как единственным законным заказчиком может выступать исключительно Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи.

“Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии…Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дестабилизирующих действий в Ливии”, – заявили в Госдепе.

Вероятно, напечатанные в России деньги предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного правительства Фаиза Сараджа, находящегося в Триполи.

Генерал Халифа Хафтар называет себя командующим Ливийской национальной армии и контролирует значительную часть территории на востоке страны. В апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на войска правительства национального согласия в Триполи.

Как сообщал “источник”, ранее воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации перебросили в Ливию военные судна для своих наемников.