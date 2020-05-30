День Киева 2020: куда сходить и что посмотреть

31 мая Киев отмечает день города. Традиционно этот праздник выпадает на последнее воскресенье мая.

“источник” поможет горожанам и гостям столицы определиться с местом и мероприятием, которое можно посетить в этот праздничный день.

Всем известно, что в столице, как и по всей стране, действуют жесткие меры карантина. По этой причине все мероприятия не будут массовыми, а некоторые и вовсе будут проводиться в режиме онлайн.

Так, 31 мая в Киеве состоится “ПробегONлайн под каштанами”. Организаторы предложили присоединиться к благотворительной акции, а именно сделать денежный взнос в размере 100 грн.

Виртуальный пробег начнется в 9.00 31 мая 2020 года.

В день города в Киеве пройдет ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков VII Фестиваль Чилдрен Кинофест.

Он также проводится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 года. Все фильмы конкурсной программы можно посмотреть бесплатно в любое время.

31 мая в Киеве должны заработать музыкальные фонтаны и фонтаны с подсветкой.

Адреса фонтанов, которые включат на день города:

на Майдане Независимости – Большой и комплекс из шести фонтанов Малые (по четной стороне Крещатика),

фонтаны Водяной шар, Каскадный и Основатели Киева (по нечетной стороне Крещатика),

фонтан Крещатик по адресу Крещатик, 25,

фонтан на улице Большой Васильковской, 119-121,

комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

В день города на Певчем поле пройдет онлайн-выставка тюльпанов Look My Trips. Здесь высадили более пятиста тысяч луковиц, среди которых кроме тюльпанов – нарциссы, гиацинты, крокусы и т.д.

Для комфорта людей в парке установлены видеокамеры с нескольких ракурсов, чтобы все смогли удобно просмотреть видеотрансляцию.

Также есть возможность посетить фэнтези-парк Живые драконы и Волшебные деревья, который начал работу с 15 мая. Это одно из редких мест, которое сделали доступным на первых этапах после выхода из карантина.

Находится экспозиция в выставочном центре на ВДНГ, на проспекте Глушкова,1

Кроме того, рекомендуем “посетить” выставку Ukraine WOW в виртуальной версии. Она была организована “Укрзализныцей” и за четыре месяца ее посетили свыше 300 тысяч зрителей.

Для ценителей музыки 30 и 31 мая около 20:00 есть возможность услышать музыкальные номера с балкона Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

Напомним, что в киевском ночном клубе “Queen” решили нарушить правила карантина и устроили пышную вечеринку.