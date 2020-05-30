Футболисты “Шахтера” и “Динамо” сдали тесты на коронавирус перед битвой в чемпионате

Футболисты и персонал “Шахтера” и “Динамо” сдали тесты на коронавиурс перед возобновлением чемпионата. Уже 31 мая команды сойдутся в очной битве. Напомним, смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер – Динамо можно будет на “источнике”.

Как сообщили в пресс-службе киевского клуба, игроки, тренерский штаб и персонал первой команды повторно сдали ПЦР-тесты на COVID-19 вечером 29 мая.

Отмечается, что результаты новых тестов будут получены медицинским персоналом накануне игры – в субботу вечером или в воскресенье утром.

Также тесты сдали и в “Шахтере”. В пресс-службе чемпиона Украины уже успели заявить, что в клубе не выявлено ни одного положительного результата.

Напомним, что матч “Шахтер” – “Динамо” состоится 31 мая и начнется в 17:00.

Ране “источник” сообщал, что защитник “Шахтера” Матвиенко получил жуткую травму в товарищеском матче со львовским “Рухом”.