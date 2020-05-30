Новая попытка исторического полета астронавтов NASA на МКС: онлайн трансляция

В субботу, 30 мая, в 22:22 по Киеву, впервые в околоземное пространство люди могут отправится на транспорте, созданном частной компанией SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA.

Трансляция запуска на орбиту ракеты Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon будет доступна на “источнике”.

Полет является частью второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт “Боб” Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас “Даг” Джеральд Херли.

Это будет первый в истории пилотируемый полет частной компании и первый американский пилотируемый полет с 2011 года. В случае успеха полета “Роскосмос” потеряет контракты, которые принесли ему $4 млрд за девять лет, а Илон Маск застолбит за собой место главного космического подрядчика NASA.

Напомним, что 27 мая из-за “нелетной” погоды запуск отложили на следующее стартовое окно. По состоянию на утро 30 мая шансы, что сегодня погода второй раз помешает старту – около 40-50%.

Как сообщал “источник”, ранее аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 выводила на орбиту спутники связи для миссии глобального интернета Starlink.