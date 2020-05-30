Владимир Остапчук и его новая избранница снялись в первой совместной фотосессии

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его новая девушка, столичный нотариус Кристина Горняк, больше не скрывают свои отношения. На днях пара показала свою роскошную квартиру, а теперь похвасталась первой совместной фотосессией.

Влюбленные позировали для издания JetSetter. Помимо съемки Владимир и Кристина также дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях и о том, как они относятся к критике в свой адрес.

Фото: jetsetter.ua

Девушка призналась, что сейчас их отношения – сплошная романтика. “Вот, например, сегодня я проснулась от того, что Владимир положил мне на кровать три букета роскошных – моих любимых – пионов”, – поделилась Кристина.

Фото: jetsetter.ua

Остапчук рассказал, что спокойно относится к хейту, поскольку это неотъемлемая часть публичности.

“Есть такое выражение: они всегда будут говорить о тебе, ведь когда они говорят о себе, их никто не слушает. Я очень спокойно отношусь к негативу, поскольку это неотъемлемая часть публичности. А вот Кристину как человек я хотел бы уберечь. И даже скрывал статьи, пока наши отношения были в секрете”, – признался телеведущий.

Фото: jetsetter.ua

Кристина считает, что для всех хорошей не будешь, поэтому старается не обращать внимания на оскорбительные комментарии.

“Самое главное, что все эти “разлучница” – полная неправда. И мы с Вовой и наши близкие прекрасно об этом знают! Мы очень много теплых сообщений получили от незнакомых людей, когда мы открылись как пара, и я очень это ценю!”, – отметила девушка Остапчука.

Фото: jetsetter.ua